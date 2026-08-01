УЕФА предложит новую схему распределения средств ФИФА: «Нам не нужно продавать семейное серебро»

УЕФА сделал заявление, в котором поприветствовал решение ФИФА отозвать план по продаже доли в коммерческих правах на турниры, включая чемпионат мира.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино принял решение отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА в случае реализации замысла Инфантино.

«УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, выступивших против схемы, а также многочисленных премьер-министров, глав государств и комментаторов, которые продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается. Мы не можем продолжать жить по принципу секретных схем в ускоренном режиме и должны найти ответственных и призвать их к ответу», — говорится в заявлении.

В УЕФА напомнили о предвыборных обещаниях Инфантино и заявили, что он их не выполнил.

«Когда Джанни Инфантино в 2016 году обратился к ассоциациям-членам ФИФА с просьбой выразить доверие и поддержать его на выборах президента, он сказал: «Конечно, мы должны быть прозрачными». После этого он обратился к заинтересованным сторонам: «Деньги ФИФА — это ваши деньги. Это не деньги президента ФИФА. Вы — национальные ассоциации, и деньги ФИФА должны служить развитию футбола, а не чему-либо еще». Оба этих обещания он не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался продавить, была далека от прозрачности. А с резервами, превышающими 5 миллиардов долларов, он также не сумел использовать деньги ассоциаций на благо игры», — подчеркнули в УЕФА.

Организация также объявила о намерении начать работу над созданием новой схемы распределения средств ФИФА.

«УЕФА немедленно начнет работу с партнерами и заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы предложить новый способ распределения ресурсов через существующую программу FIFA Forward. Мы должны начать использовать часть тех денег, которые лежат без движения на банковском счете ФИФА, чтобы дать толчок развитию массового и всего футбола в каждой из 211 стран ФИФА. Но нам не нужно продавать семейное серебро, чтобы оплатить это», — отмечается в заявлении.

28 июля ФИФА сообщила о планах создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций — по мнению ФИФА, данная схема могла привлечь от частных инвесторов примерно 4,2 миллиарда долларов и поспособствовать развитию футбола во всем мире.