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1 августа, 19:02

В КОНКАКАФ поприветствовали решение ФИФА отказаться от продажи доли прав на ЧМ частным инвесторам

Сергей Филин

В Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) одобрили отказ Международной федерации футбола (ФИФА) от идеи продажи доли чемпионата мира частным инвесторам.

«КОНКАКАФ и 41 ассоциация-член приветствуют отказ от предложенного проекта. ФИФА — это не частное предприятие. Это орган, созданный в интересах игры и ее членов. Те, кто назначен служить ей, несут фидуциарную обязанность, обязанность служить, а не обладать властью», — говорится в заявлении Конфедерации.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино принял решение отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА в случае реализации замысла Инфантино.

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