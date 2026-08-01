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Сегодня, 12:59

УЕФА заявил о потере доверия к главе ФИФА Инфантино

Алина Савинова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о потере доверия к Джанни Инфантино как к президенту Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Инфантино принял решение отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА в случае реализации замысла Инфантино.

«Текущее руководство ФИФА не только потеряло доверие УЕФА, но и доверие многих других членов футбольной семьи», — приводит журналист Роб Харрис заявление УЕФА.

Джанни Инфантино.ФИФА отменила «продажу футбола американцам». Но так ли был ужасен проект Forward Enterprise?

28 июля ФИФА сообщила о планах создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций — по мнению ФИФА, данная схема могла привлечь от частных инвесторов примерно 4,2 миллиарда долларов и поспособствовать развитию футбола во всем мире.

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