Экс-защитник сборной Франции Менди продал копию трофея ЧМ-2018 на аукционе

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди продал полученную после победы на чемпионате мира 2018 года копию трофея, сообщает L'Equipe.

Аукцион, организованный американским домом Goldin, завершился 25 июля. Трофей был продан за 54 тысячи евро. В ходе проверки на нем обнаружили трещину у основания и незначительные следы износа. Покупатель также получил сертификат, подписанный Менди.

После критики со стороны болельщиков француз прокомментировал решение расстаться с наградой.

«Это мой трофей или ваш? Мой. Это мой трофей. Я могу делать с ним все, что захочу. К тому же он занимал слишком много места в шкафу», — заявил Менди.

Менди стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году. В разные годы защитник выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити», «Лорьян» и «Цюрих». Сейчас футболист представляет польскую «Погонь».

В составе «Монако» Менди становился чемпионом Франции, а с «Манчестер Сити» трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, дважды — Кубок английской лиги, а также Суперкубок Англии.