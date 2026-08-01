Мостовой назвал ожидаемым решение Инфантино отказаться от продажи прав на ЧМ: «Футбол будет жить»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение президента ФИФА Джанни Инфантино отказаться от продажи прав на чемпионат мира.

«Я понимал, что ничего не будет. Это было ожидаемо. Тем более, когда страны и УЕФА объявили бойкот. Так что ничего в этом нет. Все будет как и раньше. Футбол будет жить», — сказал Мостовой «СЭ».

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагалось продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатили бы примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещала потратить на развитие футбола.

Позднее Инфантино принял решение отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА в случае реализации замысла Инфантино.