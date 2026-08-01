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Сегодня, 12:44

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы ФИФА

Сергей Ярошенко

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не планирует баллотироваться на пост президента ФИФА, сообщает представитель функционера.

«Господин Аль-Хелаифи не имеет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этому посту и этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит тихо и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола», — приводит слова представителя Аль-Хелаифи L'Equipe.

Politico сообщал, что европейские футбольные чиновники рассматривают возможность выдвижения Аль-Хелаифи на пост главы ФИФА.

Ранее действующий глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА, не получит дальнейшего развития.

Джанни Инфантино.ФИФА отменила «продажу футбола американцам». Но так ли был ужасен проект Forward Enterprise?
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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