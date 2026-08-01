Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы ФИФА

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не планирует баллотироваться на пост президента ФИФА, сообщает представитель функционера.

«Господин Аль-Хелаифи не имеет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этому посту и этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит тихо и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола», — приводит слова представителя Аль-Хелаифи L'Equipe.

Politico сообщал, что европейские футбольные чиновники рассматривают возможность выдвижения Аль-Хелаифи на пост главы ФИФА.

Ранее действующий глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что предложение о создании компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была заняться продажей коммерческих прав ФИФА, не получит дальнейшего развития.