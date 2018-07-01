Артем Дзюба: "Столько говна вытерпели! Давайте насладимся праздником"

Нападающий сборной России Артем Дзюба эмоционально прокомментировал победу над Испанией (1:1, пен – 4:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

- Хорватия или Дания? Давайте сегодня просто порадуемся, насладимся праздником - столько за последние годы говна вытерпели, извиняюсь за выражение, - заявил Дзюба. - Многие не верили, но мы ведь сказали - совершили историческое событие, вышли из группы. Потом сказали: хотим сделать маленькое чудо - многие снова со скепсисом восприняли. Аппетит приходит во время еды - мы хотим дальше идти! На родной земле в одной игре любая команда может победить любую. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

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