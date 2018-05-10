Андрей Канчельскис: "Глушакова надо вызывать. В сборной он придет в себя"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением по поводу расширенного списка Станислава Черчесова на чемпионат мира-2018. Расширенный список кандидатов на поездку на ЧМ-2018 будет опубликован завтра, 11 мая.

- При выборе состава возможны сюрпризы?

- Хотелось бы, чтобы какие-то сюрпризы были. Но тренеру виднее кого вызывать, поэтому доживем до завтра и посмотрим.

- Кого вы бы предпочли на роль запасного форварда - Дзюбу или Заболотного?

- Конечно, Дзюба посильнее, чем Заболотный. Смотрел игры Антона в "Зените", честно говоря, не очень понравился. И его статистика говорит сама за себя. Дзюба сейчас выглядит интереснее.

- Глушаков провел неудачный второй отрезок сезона. Стоит ли его вызывать?

- Нельзя играть все время на одном уровне. Тем более, он выдал сильный прошлый сезон, когда "Спартак" стал чемпионом. Денис был лидером команды, провел много игр, но у него не было времени на восстановление. Усталость сказывается, но его надо вызывать, он один из ключевых игроков сборной. Мы не знаем, что происходит у него в клубе, какие там проблемы. В сборной другая атмосфера, другие футболисты, может быть, будет легче, спокойнее и он придет в себя.

- У нас в обороне беда, нужен опорник, который будет помогать центральным защитникам. Самая оптимальная кандидатура?

- Тут тоже надо думать, экспериментировать. Может, кого-то из полузащитников сделать центральным защитников - Глушакова, Газинского или Зобнина. У нас, действительно, в обороне большие проблемы, но здесь уже должно проявится тренерское чутье, которое подскажет, что этот футболист сыграет более солидно, чем другие.

- Если фантастически подойти к выбору состава, Аршавин пригодился бы сборной?

- Лучшие годы Андрея прошли. Он, действительно, многое сделал для сборной, когда был в хорошей форме. Сейчас ему 37 лет, будет тяжеловато конкурировать с другими футболистами. (Арман МКРТЧЯН)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу