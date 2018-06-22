Американец в Петербурге сошел с ума во время ЧМ

Гражданин США, приехавший в Россию на чемпионат мира-2018, был госпитализирован в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Издание отмечает, что 21 июня в полицию накануне обратились сотрудники "скорой помощи".

Они пояснили, что в номере гостиницы, куда их вызвали, находится агрессивный человек. Позднее стало известно, что им был 39-летний американец, у которого был паспорт болельщика.

Отмечается, что мужчина был в состоянии сильного возбуждения и не мог адекватно реагировать на вопросы. Из-за этого к американцу в присутствии его отца бригада врачей была вынуждена применить физическую силу и доставить его в психиатрическую больницу.

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