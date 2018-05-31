Алексей Сорокин: "Ограничения во время ЧМ будут, но уезжать за 101-й километр жителям не нужно"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин ответил на вопрос об ограничениях движения во время чемпионата мира-2018. Он хзаявил, что без них не обойтись, в первую очередь, в районах, расположенных рядом со стадионами.

– Конечно, чемпионат мира – событие колоссального масштаба, – рассказал Сорокин. – И не обойдется без ограничений, в первую очередь, в районах рядом со стадионами. Мы видим понимание со стороны жителей. Уезжать за 101-й километр жителям Москвы и других городов не нужно. Ограничения будут, но минимальные. И мы ведь сами хотели этот чемпионат мира!

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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