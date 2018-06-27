Алексей Игонин - о жестах Марадоны: "К сожалению, дьявол сейчас руководит великим игроком"

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" поведение легендарного Диего Марадоны, который присутствовал на матче 3-го тура группы D ЧМ-2018 Нигерия – Аргентина (1:2) в Санкт-Петербурге. 57-летний чемпион мира-1986 бурно реагировал на события на поле, а после победного гола южноамериканцев показал неприличный жест болельщикам африканцев.

– Когда на чемпионате мира в 1986 году Марадона забил мяч рукой, я был уверен, что это рука бога. И сейчас в это верю, – отметил Игонин. – Но в человеке постоянно борются бог и дьявол. И, к сожалению, дьявол сейчас руководит великим игроком. (Игорь НОВИКОВ)

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