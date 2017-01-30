Виталий Мутко: "России нужно построить еще до 200 объектов к чемпионату мира-2018"

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что стране необходимо построить еще около 200 объектов к домашнему чемпионату мира 2018 года. Мировое первенство по футболу стартует через 500 дней.
- Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды, - 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа - подготовка инфраструктуры.
Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней.
Jean4
Что-то наговорил многовато. Гостиницы, больницы, аэропорты, и все это за 500 дней?
13:57
баламошка
И посадить до 10 000 чиновников.
13:30
minya
дааа, чемпионат мира 2018 - это будет великий РосПил за всю историю РФ))) Даже Сочи 2014 рядом не стоит. И главное Ноу Криминалити
12:09
Петя
Ещё не все карманы заполнили!
11:09