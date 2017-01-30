Виталий Мутко: "России нужно построить еще до 200 объектов к чемпионату мира-2018"

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что стране необходимо построить еще около 200 объектов к домашнему чемпионату мира 2018 года. Мировое первенство по футболу стартует через 500 дней.

- Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды, - 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа - подготовка инфраструктуры.

Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней.