10:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "России нужно построить еще до 200 объектов к чемпионату мира-2018"

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Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что стране необходимо построить еще около 200 объектов к домашнему чемпионату мира 2018 года. Мировое первенство по футболу стартует через 500 дней.

- Очень многое нам осталось сделать до чемпионата мира, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Программа огромная. 11 городов, которые будут принимать турнир, 20 городов, где будут жить команды, - 31 город участвует в этой программе. Это огромная работа - подготовка инфраструктуры.

Нам еще до 200 объектов нужно построить: стадионы, тренировочные поля, аэропорты, гостиницы, улично-дорожная сеть, метро, больницы, благоустройство городов. Надо еще завершить транспортную концепцию, концепцию безопасности. Еще работы очень много в оставшиеся 500 дней.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170130/1115617195.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Что-то наговорил многовато. Гостиницы, больницы, аэропорты, и все это за 500 дней?

13:57

баламошка

И посадить до 10 000 чиновников.

13:30

minya

дааа, чемпионат мира 2018 - это будет великий РосПил за всю историю РФ))) Даже Сочи 2014 рядом не стоит. И главное Ноу Криминалити

12:09

Петя

Ещё не все карманы заполнили!

11:09

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