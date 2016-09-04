Виталий Мутко: "Перевели стадион в Питере из красной зоны в желтую"

Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов Президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что у него нет тревоги по поводу арены на Крестовском острове. По словам руководителя, еще очень много работы, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– В последний раз я был на стадионе на Крестовском десять дней, - отметил Мутко. - На этот раз я пригласил посетить арену эксперта ФИФА Чарльза Ботта. И, вы знаете, я увидел разительные перемены. Полностью проведена ревизия всех проблемных участков стадиона, приступил к работе новый генподрядчик, скорректирован график строительства, организована работа по устранению тех недостатков, которые были. Еще очень много работы, но тревоги за судьбу стадиона нет. Есть ресурсы, есть силы, есть четкая организация работы. Вчера мы перевели стадион из красной зоны в желтую, а через 15 дней, думаю, переведем его в зеленую зону.

– Почему матч с Ганой проводится в Москве, а не, скажем, в Санкт-Петербурге?

– Мы хотели бы выступлениями сборной России открывать новые арены, проводить тестовые мероприятия. Но стартовать хотели в Москве – все-таки у нас новая команда, новый тренер.

– В Санкт-Петербурге планируется матч сборной?

– Если будем, то на новой арене.

– Вы пообещали, что будете посещать строительство стадиона на Крестовском раз в две недели. Неужели руководство города с этим не справляется?

– Руководство абсолютно справляется. Сформирован штаб, который возглавляет вице-губернатор Албин. Но стадион – это ключевой объект, так что мы будем держать это на контроле. Раз в месяц мы докладываем о ходе строительства президенту страны. Пока будем работать в таком режиме.