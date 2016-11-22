14:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "ФИФА хочет 100 миллионов долларов за право показа матчей чемпионата мира"

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Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что пока Россия не купила права на показ матчей чемпионата мира 2018 года, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– У нас права на чемпионат мира никто не может приобрести, стоили 32 миллиона долларов, а сейчас 100. Россия пока не приобрела, хотя у нас есть пул компаний – Первый, Россия, Матч ТВ. Цена пока завышена, тяжело даже в ноль уложиться, - сказал Мутко.

– Не боитесь, что Россия останется без трансляций?

– Мы заинтересованы и обязаны найти компромисс, ФИФА это понимает. Посмотрим, как будет в ближайшее время. Сейчас на территории России пройдет тендер.

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