Виталий Мутко: "ФИФА хочет 100 миллионов долларов за право показа матчей чемпионата мира"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что пока Россия не купила права на показ матчей чемпионата мира 2018 года, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– У нас права на чемпионат мира никто не может приобрести, стоили 32 миллиона долларов, а сейчас 100. Россия пока не приобрела, хотя у нас есть пул компаний – Первый, Россия, Матч ТВ. Цена пока завышена, тяжело даже в ноль уложиться, - сказал Мутко.

– Не боитесь, что Россия останется без трансляций?

– Мы заинтересованы и обязаны найти компромисс, ФИФА это понимает. Посмотрим, как будет в ближайшее время. Сейчас на территории России пройдет тендер.