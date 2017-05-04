В Армении снова зовут Юрченко в сборную

Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян вновь пригласил вратаря "Анжи" Давида Юрченко в сборную Армении, сообщает официальный сайт организации. Футболисту армянского происхождения уже предлагали сменить спортивное гражданство в 2015 году, но он отказался, отчасти из-за лимита на легионеров в чемпионате России, а также из-за намерения попасть в российскую сборную.

- С того момента, как мы узнали о том, что у Давида Юрченко армянские корни и у него есть возможность играть за сборную Армении, мы приложили все усилия для приглашения Юрченко в сборную, - сказал Айрапетян. - Препятствующим для него был тот факт, что, играя за сборную Армении, в России он считался бы легионером. Кроме того, Давид надеялся выступить за сборную России. Теперь я вновь хочу заявить, что я и тренер национальной сборной Армении готовы снова пригласить Юрченко в сборную Армении, двери которой для него открыты. Мы ждем Юрченко с распростертыми объятиями, надеемся, что Юрченко примет наше приглашение и присоединится к национальной сборной Армении.

Армения в отборочном турнире ЧМ-2018 идет на предпоследнем месте в группе E, но от второй строчки, дающей право участия в стыковых поединках, команду отделяет 1 очко.