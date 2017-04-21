Стадион "Динамо" станет тренировочной базой для одной из сборных на чемпионате мира-2018

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что стадион "Динамо" будет задействован в качестве базы для одной из сборных, которые попадут на чемпионат мира-2018. Перегудов подчеркнул, что организация будет рада любой национальной команде.

– Какая-то команда будет у нас тренироваться, – сказал Перегудов. – Есть определенные ограничения, например, рекламные, когда надо завешивать всех своих спонсоров и использовать только спонсоров чемпионата мира. Мы официально не участвуем в чемпионате мира, поэтому надо найти баланс.

– "Локомотив" практически на сто процентов договорился, что клубная база будет задействована для сборной Италии. Кто будет тренироваться у вас?

– Надо выбрать кого-то хорошего. Работаем над этим. Пока нет вариантов. Мы будем рады любой сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)