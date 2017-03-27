Рамиль Шейдаев: "Если будем играть так же, как с Германией, то разорвем Северную Ирландию и Норвегию"

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:4) отметил, что был недоволен своими действиями, потому что не забил гол. По его словам, в целом команда сыграла хорошо и сможет добиться успеха в следующих матчах.

– Мы хорошо сыграли. Мне понравилось, - приводит слова Шейдаева Azerisport. - Просто у немцев такая команда, что с ней ошибаться нельзя. Несмотря на это, на фоне соперника смотрелись хорошо. Жаль, что проиграли. Но это футбол, и сегодня они были сильнее нас.

– Почему не удалось добиться большего?

– Потому что играли против сборной Германии. При нашей сегодняшней игре любую другую команду нашей группы мы обыграли бы в 3-4 гола.

– Вы были недовольны, покидая поле.

– Был недоволен. Я не забил, команда проигрывала. Я форвард и должен забивать, чтобы команда побеждала. Надеюсь в следующий раз забить.

– Следующий матч в июне – с Северной Ирландией в Баку.

– Если будем играть так же, как сегодня, то разорвем и их, а затем и Норвегию.