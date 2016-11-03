Президент МГСУ: "С ареной на Крестовском острове строители перемудрили"

Президент МГСУ, депутат Мосгордумы Валерий Теличенко подчеркнул, что на стадионе на Крестовском острове очень сложная система монтажа. Ранее стало известно, что представители ФИФА забраковали выдвижное поле стадиона в Санкт-Петербурге, запретив проводить там матчи под эгидой федерации.

– Если арена выдвижная, то там очень сложная система монтажа, – цитирует НСН Теличенко. – То, что с ней перемудрили, – это факт известный. Вот теперь эта мудрость выходит такой стороной. Вибрация для любой конструкции нежелательна, так как из-за нее конструкция может потерять устойчивость, могут возникнуть резонансные явления.