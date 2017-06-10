Мехмед Баждаревич: "Греки приехали в Боснию играть не в футбол"

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции (0:0) выразил недовольство манерой игры гостей. Напомним, что встреча закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд. После стычки игроков "Ромы" Эдина Джеко и Костаса Маноласа в конфликт вступили и остальные члены команд.

В одном из эпизодов помощник тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. О вероятных санкциях к командам и отдельным лицам, участвовавшим в конфликте, пока не сообщается.

– Сложно играть против команды, которая приехала играть не в футбол, – цитирует DEPO Баждаревича. – Помимо этого, нам не хватало спортивной агрессии, хотя стремление было хоть отбавляй. Мы должны были играть лучше в атаке, но, наверное, этот результат можно назвать удовлетворительным.

Понимали, что матч будет сложным. Помимо поведения соперников у нас были и свои проблемы: Пьянич не мог играть на все 100 процентов, проблемы с атакой... Греческую оборону сломить нам не удалось.

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