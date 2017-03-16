Марат Хуснуллин: "Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира"

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столица станет в ближайшее время одним из главных футбольных центров мира. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию "Лужники", а в следующем году ожидается открытие арены "Динамо". "Лужники" станут главным стадионом ЧМ-2018 - на них пройдет семь игр, включая матч открытия и финал. Еще четыре игры состоятся на "Открытие Арене", которая также примет поединки Кубка конфедераций.

– После ввода стадионов "Лужники" и "Динамо" Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира, – цитирует stroi.mos.ru Хуснуллина. – Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА. Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта.