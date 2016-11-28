Леонид Слуцкий: "Необходимо задуматься о том, как будет использовано наследие чемпионата мира-2018"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что чемпионат мира-2018 играет огромную роль не только в плане строительства стадиона и инфраструктуры, но и в плане улучшения быта и внимания к футболу в целом. По словам специалиста, правительственным структурам страны необходимо задуматься о том, как будет использовано наследие чемпионата мира-2018.

- Чемпионат мира-2018, безусловно, играет огромную роль не только в плане строительства стадиона и инфраструктуры, но и в плане улучшения быта и внимания к футболу в целом, - сказал Слуцкий в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". "Ротор-Волгоград" уверенно идет на первом месте в зоне "Юг" во втором дивизионе ПФЛ. Очень надеюсь, что команда на следующий год попадет в ФНЛ.

Если мы хотим что-то делать для футбола, надо делать, а не говорить. В регионах для этого мало что делается, если не считать, к примеру, огромную работу Сергея Галицкого и его супершколу. Поэтому я очень рад, что цель дать волгоградскому футболу новый виток развития сейчас не просто близка, а уже осязаема.

Нашим правительственным структурам необходимо задуматься о том, как будет использовано наследие чемпионата мира-2018. Это касается не только Волгограда, но и тех регионов, где на данный момент или нет профессиональных команд, или есть клубы не высшего уровня. Поэтому, на мой взгляд, будет очень расточительно построить такие шикарные арены, чтобы команды играли во втором дивизионе либо вообще не играли. Поэтому необходимо, чтобы и в дальнейшем оказывалась помощь тем регионам, в которых пройдут матчи чемпионата мира. В идеале такие футбольные города, как Калининград, Волгоград, Нижний Новгород должны быть представлены в чемпионате России.