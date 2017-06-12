16:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Христо Стоичков: "Думаю, Черчесов сделает хорошую команду к чемпионату мира"

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков посетил редакцию "СЭ". Он отметил, что наставник сборной России Станислав Черчесов его старый друг, и думает, что у него получится подготовить команду к домашнему чемпионату мира-2018.

– Знакомы со Станиславом Черчесовым?

– Это мой добрый приятель, – сказал Стоичков. – Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер. Мы с ним общались перед тем как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов. Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира. У него есть год. Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной.

Полное интервью Христо Стоичкова

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