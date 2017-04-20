Газзаев - Блюменталю: "Западная пропаганда перешла все границы в своих нападках на Россию"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев раскритиковал высказывания американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Ранее политик обратился к ФИФА с просьбой пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

Высказывания сенатора Блюменталя абсолютно недопустимы для политика такого ранга, – цитирует ТАСС Газзаева. – Это не имеет ничего общего с дипломатической критикой, это прямые оскорбления Президента России, а в его лице – всего российского народа.

Сенатор Блюменталь, видимо, не в курсе, что российская операция в Сирии проводится по приглашению президента (Башара) Асада, что именно наша страна вносит самый большой вклад в борьбу с международным терроризмом, тогда как США и их союзники до сих пор не могут определиться, кого поддерживать – террористов или законную сирийскую армию.

Западная пропаганда перешла все границы дозволенного в своих нападках на Россию. Ни один чемпионат ни по одному виду спорта в истории не был окружен таким негативным медийным ажиотажем, причем запрос на этот ажиотаж создают западные политики.

Несмотря на все старания нечистоплотных политиканов, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в нашей стране на самом высоком уровне.