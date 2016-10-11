Фернанду Сантуш: "У Португалии практически нет права на ошибку"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Фарерскими островами (6:0) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что команда хорошо выполнила план на игру. По словам Сантуша, у команды после поражения от Швейцарии практически не осталось права на ошибку.

– Команда соблюдала план на игру и правильно отнеслась к этой встрече, – приводит A Bola слова Сантуша. – Кому-то могло показаться, что это будет легко, но я смотрел последние два матча соперника и понял, что Фареры – опасная команда. Сказал своим подопечным, что нам нужно серьезно отнестись к этому матчу, и они поняли мои слова.

Мы проиграли Швейцарии, теперь у нас практически нет права на ошибку, мы должны выигрывать каждый матч. Если нам это удастся, займем первое место в группе.