22:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джампьеро Вентура: "Не очень хорошо знаком со сборной Израиля"

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Главный тренер сборной Италии в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Израиля подчеркнул, что не слишком хорошо знаком с командой соперника. При этом, по словам Вентуры, в этой встрече все будет решаться на поле, а не по статусу фаворита.

– Товарищеские игры имеют значение, но не должны повлиять на официальные матчи, – подчеркнул Вентура. – В конечном итоге речь идет о подготовке. Не очень хорошо знаком с израильской сборной, только с несколькими игроками. Тем не менее, все будет решаться не по статусу фаворита, а по тому, что произойдет на поле. (Эли ШВИДЛЕР)

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