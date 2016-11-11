Букмекеры не верят в победу сборной Швеции над над сборной Франции

11 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Швеции. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Франция – Швеция
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,32 – Н 5,19 – П2 10,00
Трансляция матча Франция – Швеция 11 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Швеция.
Прямая трансляция матча Франция – Швеция 11 ноября на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=3-1, 13 – 10.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 августа 2008 года
|
Товарищеский матч
|
Швеция – Франция
|
2:3
|
19 июня 2012 года
|
Групповой этап ЧЕ
|
Швеция – Франция
|
2:0
|
18 ноября 2014 года
|
Товарищеский матч
|
Франция – Швеция
|
1:0