15:11 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Букмекеры не верят в победу сборной Швеции над над сборной Франции

Франция – Швеция. Фото AFP
Франция – Швеция. Фото AFP
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11 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Швеции. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Франция – Швеция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,32 – Н 5,19 – П2 10,00

Трансляция матча Франция – Швеция 11 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Швеция.

Прямая трансляция матча Франция – Швеция 11 ноября на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=3-1, 13 – 10.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 августа 2008 года

Товарищеский матч

Швеция – Франция

2:3

19 июня 2012 года

Групповой этап ЧЕ

Швеция – Франция

2:0

18 ноября 2014 года

Товарищеский матч

Франция – Швеция

1:0
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