Букмекеры не верят в победу сборной Швеции над над сборной Франции

11 ноября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Швеции. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Франция – Швеция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,32 – Н 5,19 – П2 10,00

Трансляция матча Франция – Швеция 11 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Швеция.

Прямая трансляция матча Франция – Швеция 11 ноября на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=3-1, 13 – 10.

Результаты последних матчей