Болельщик чемпионата мира оставляет после матчей в среднем 3 кг отходов

Руководитель управления по организации уборки и обращению с отходами оргкомитета чемпионата мира-2018 Андрей Абраменко сообщил, что каждый болельщик после матча оставляет после себя в среднем 3 кг отходов. 64 поединка ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- 3 килограмма отходов после футбольного матча оставляет за собой в среднем каждый зритель на футбольном матче, - сказал Абраменко. - Это с учетом и обычных болельщиков, где мусора, казалось бы, не так много, и людей из VIP-лож, где тех же стеклянных бутылок значительно больше. А в сумме, если посчитать все матчи турнира, мы получаем около 2000 тонн отходов. Но мы, во-первых, стремится к максимально рациональному использованию вторсырья, а, во-вторых, планируем снизить эту цифру - к примеру, за счет продажи некоторых напитков не в бутылках, а в пластиковых стаканчиках. (Михаил ГОНЧАРОВ)