Благоустройство территории "Лужников" планируется завершить к осени 2017 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что основные работы по благоустройству прилегающей территории Большой спортивной арены (БСА) "Лужники", которая была введена в эксплуатацию после реконструкции 31 мая, планируется завершить к осени 2017 года, сообщает ТАСС.

По его словам, остается провести благоустройство, построить временные сооружения к чемпионату мира-2018, создать периметр безопасности и провести ряд других работ.

Реконструкция стадиона началась в 2014 году. На этой арене пройдут главные игры чемпионата мира по футболу: матч открытия, один из полуфиналов и финал.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.