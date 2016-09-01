Алексей Сорокин: "Посещение Санкт-Петербурга – инициатива ФИФА"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что посещение Санкт-Петербурга комиссарами Международной федерации футбола (ФИФА) – инициатива организации, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, это связано с определенными проблемами в строительстве стадиона на Крестовском острове.

– Это будет четвертый визит, – начал Сорокин. – Посетим новые города, не те, где были в апреле. Съездим в Калининград, Ростов, Саранск, еще раз Петербург и Лужники.

В Калининграде пройдут так называемые виртуальные визиты – с планами, картами. Туда приедут собственники всех прочих стадионов.

Задачи те же – посмотреть готовность, причем в данном случае даже не стадионов, а городов в целом, потому что мы уже приближаемся к финальной стадии.

– Желание посетить Питер еще раз связано с недавней громкой историей вокруг арены?

– Да, в первую очередь это инициатива ФИФА. Летом ситуация там была неоднозначная. Хотим показать на практике, что она находится под контролем. Больше людей на стройке, осязаемый подрядчик – большая солидная компания.

– Если говорить об инфраструктуре в целом, какой-то город вызывает больше волнений, чем остальные? Есть где-то серьезные сложности?

– Нельзя сказать, что везде все в порядке, это – утопия. Слишком многогранная это история. Конечно, лучше готовы Москва, Петербург. Они просто проглотят этот поток без каких–либо проблем. В каждом городе есть свои вызовы. Регулярно общаемся. Тупиковых, панических ситуаций, при которых нужно было бы принимать радикальные решения, нет нигде.

Алексей Сорокин: "Стадион в Петербурге должен быть готов в декабре в этого года"