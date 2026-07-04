Роналду записал видеообращение ребенку, выжившему при землетрясении в Венесуэле

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение для ребенка, который выжил после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Мальчик был спасен из-под завалов, но потерял семью. Из-за серьезных травм ему пришлось ампутировать ногу.

«Привет, Андрес. Я записываю это видео, чтобы передать тебе привет. Знаю, что ты большой фанат. Когда тебе станет лучше, хочу пригласить тебя посмотреть на мою игру, чтобы ты насладился моментом. Договорились? Буду рад с тобой познакомиться», — приводит Globo Esporte слова Роналду.

Ранее сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. На этой стадии португальцы сыграют со сборной Испании 6 июля в Далласе (США).