Салах — о победе Египта над Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026: «Я счастлив, что мы вошли в историю»

Капитан сборной Египта Мохамед Салах поделился эмоциями от победы над сборной Австралии (1:1, пенальти 4:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

34-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. В серии пенальти он реализовал свою попытку, пробив паненкой. Салах был признан лучшим игроком встречи.

«Это история. Я сказал парням перед игрой: это самая большая сцена, на которой вы можете играть. Наслаждайтесь этим и не позволяйте давлению сломить вас. Я рад, что нам удалось победить, не повезло сопернику. Я счастлив, что мы вошли в историю сегодня», — цитирует Салаха ВВС.

Также нападающий прокомментировал решение исполнить пенальти паненкой.

«Если кто и должен был это сделать, то это был бы я! Я опытнее остальных и хотел придать им уверенности. Я решил в последний момент — должен был так поступить», — добавил он.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Египет сыграет с Аргентиной, которая обыграла Кабо-Верде (3:2).