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Сегодня, 06:17

Хассан: Это невероятное чувство: ты сделал счастливыми 120 миллионов жителей Египта»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Египта Хайссем Хассан прокомментировал победу над Австралией (1:1, пен. — 4:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

«Это невероятное чувство, потому что ты понимаешь: ты сделал счастливыми 120 миллионов жителей Египта. Ты знаешь, что празднования пройдут по всей стране. Осознание того, что ты подарил радость стольким людям, делает счастливым и тебя самого. Это идеальный день. Мы очень счастливы, уже с нетерпением ждем празднования в раздевалке. Потом, думаю, у нашего отеля нас будут ждать множество египетских болельщиков. Сегодня день для праздника.

Пока мы думаем только о праздновании. Есть время работать, а есть время праздновать. Сейчас настало время праздновать. Потом посмотрим, что нас ждет дальше. Матч Аргентина — Кабо-Верде определит нашего соперника в четвертьфинале. Со следующей тренировки начнем готовиться к следующему матчу. Но сейчас мы очень счастливы и хотим отпраздновать этот успех», — приводит официальный сайт ФИФА слова Хассана.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Египет сыграет против Аргентины. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
1:1
Египет
Футболисты сборной Египта празднуют победу над Австралией в&nbsp;серии пенальти в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 3&nbsp;июня.«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ
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