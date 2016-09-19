Муравьев стал генеральным директором московского "Динамо"

В понедельник, 19 сентября, состоялось заседание совета директоров московского "Динамо". По итогам заседания было принято решение об изменениях в руководстве футбольного клуба. Как и предполагал "СЭ", вместо Сергея Сысоева генеральным директором клуба утвержден Евгений Муравьев. Ранее Муравьев работал на различных руководящих должностях, с августа 2014 года по июль 2015 года в качестве генерального директора возглавлял "Кубань".
Ботаникум
Вот она российская кадровая "ЕР-турбулентность" в действии: не справился чел с работой в регионе и.... всплывает в СТОЛИЦЕ - НЕУМЕХИ в ЕР в цене!!! Главное, чтобы "пилил" в ПРАВИЛЬНУЮ "СТОРОНУ"!
19:44
баламошка
Куда новость дели с фоткой его красивой головы?! Баламошка ещё не налюбовался!!!
19:31
MAYERICK
Радует.....потопил команду Края - а урны уже ДОТОПИТЬ пара пустяков.....ВПЕРЕД!!!!!.................
19:10
shpasic
хаха, будут в Динамо продолжаться тёмные кубанские делишки xD ещё пусть Петреску обратно позовут!)
19:08
баламошка
Бывает. Ну не повезло человеку. Зачем это на публику-то выносить?
19:01