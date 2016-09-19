Муравьев стал генеральным директором московского "Динамо"

В понедельник, 19 сентября, состоялось заседание совета директоров московского "Динамо". По итогам заседания было принято решение об изменениях в руководстве футбольного клуба. Как и предполагал "СЭ", вместо Сергея Сысоева генеральным директором клуба утвержден Евгений Муравьев. Ранее Муравьев работал на различных руководящих должностях, с августа 2014 года по июль 2015 года в качестве генерального директора возглавлял "Кубань".