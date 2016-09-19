18:37 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Муравьев стал генеральным директором московского "Динамо"

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В понедельник, 19 сентября, состоялось заседание совета директоров московского "Динамо". По итогам заседания было принято решение об изменениях в руководстве футбольного клуба. Как и предполагал "СЭ", вместо Сергея Сысоева генеральным директором клуба утвержден Евгений Муравьев. Ранее Муравьев работал на различных руководящих должностях, с августа 2014 года по июль 2015 года в качестве генерального директора возглавлял "Кубань".

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ботаникум

Вот она российская кадровая "ЕР-турбулентность" в действии: не справился чел с работой в регионе и.... всплывает в СТОЛИЦЕ - НЕУМЕХИ в ЕР в цене!!! Главное, чтобы "пилил" в ПРАВИЛЬНУЮ "СТОРОНУ"!

19:44

баламошка

Куда новость дели с фоткой его красивой головы?! Баламошка ещё не налюбовался!!!

19:31

MAYERICK

Радует.....потопил команду Края - а урны уже ДОТОПИТЬ пара пустяков.....ВПЕРЕД!!!!!.................

19:10

shpasic

хаха, будут в Динамо продолжаться тёмные кубанские делишки xD ещё пусть Петреску обратно позовут!)

19:08

баламошка

Бывает. Ну не повезло человеку. Зачем это на публику-то выносить?

19:01

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