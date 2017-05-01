Юрий Семин: "К финалу Кубка команды готовились по-своему. "Урал" в Грозном вообще не играл"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии финала Кубка России против "Урала" заявил, что не знал о своем вероятном рекорде по количеству выигранных национальных Кубков, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. На данный момент у Семина четыре победы в Кубке России, и он делит первое место по этому показателю с Валерием Газзаевым.

– Важно ли для меня, что могу стать абсолютным рекордсменом по числу выигранных Кубков? Я даже не знал об этом, – сказал Семин. – А почему вы не считаете Кубок, когда я был президентом? На самом деле, важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это – титул. Чем больше титулов – тем значимее клуб.

Каждая команда готовилась по-своему. "Урал" в Грозном (2:5) вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с "Рубином" (0:1), многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.