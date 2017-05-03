18:34 | ФУТБОЛ — Кубок России

Артем Фидлер: "Фернандеша нужно было закопать прямо на поле"

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Защитник "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" не стал рассказывать, что именно ему сказал хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш. Именно с перепалки двух футболистов началась массовая драка в концовке финального матча Кубка России, завершившегося победой железнодорожников (2:0).

 
Вторник. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Артем ФИДЛЕР против Мануэла ФЕРНАНДЕША (№4), АРИ (слева) и Джефферсона ФАРФАНА. Драку пытается остановить арбитр Алексей НИКОЛАЕВ.Артем Фидлер: "Ари надо дать хорошего леща"

– Сейчас, когда прошло время после финала и эмоции остыли, как оцените то, что произошло в концовке встречи?

– С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно.

Емельянов и Павлюченко сказали, что Фернандеш оскорбил вашу маму. Так ли это?

– Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле.

– Настолько все серьезно?

– Да. При этом прекрасно понимал, что за игрой следят сотни тысяч болельщиков, и я поступаю неправильно, но пропустить подобные высказывания мимо ушей не имел права. (Сергей АСТАХОВ)

В результате драки с поля были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также форварды железнодорожников Ари и Джефферсон Фарфан. В следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //
Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"
будут распространяться только на Кубок России //
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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