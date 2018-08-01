"Зенит" попросил премьер-лигу перенести матч 3-го тура с "Рубином"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что "Зенит" попросил перенести игру 3-го тура РПЛ против "Рубина". По изначальному календарю она должна состояться в воскресенье 12 августа в Казани.

– Да, у нас есть официальное письмо от "Зенита", – сказал Пышкин. – Он просит перенести игру третьего тура с "Рубином" на понедельник. В соответствии с регламентом, как участник еврокубка, он имеет на это право. Мы ждем, когда будет проведена жеребьевка следующего раунда Лиги Европы и ответим петербургскому клубу. (Михаил ГОНЧАРОВ)