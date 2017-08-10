"Зенит" не интересуется Гараем

По информации "СЭ", "Зенит" не интересуется защитником "Валенсии" Эсекиэлем Гараем. Около месяца назад кандидатура аргентинца была предложена агентом игрока Жоржем Мендешом "Зениту". Гарай, которому в этом году исполнится 31 год, не вписывается а концепцию клуба – в итоге от его услуг отказались.
Ранее портал Elgoldigital сообщил, что Гарай может вернуться в "Зенит". Руководство "Летучих мышей" не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован "Спартак", который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.
Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. (Сергей ЕГОРОВ)
bibik.i
Одного пенсионера Абрамович по старой дружбе в Зенит устроил, а этого за что - за то что из клуба в тёплую Испанию рвался выпрыгивая из бутс?
14:37
паоло росси
этот латинос за 1,5 года стал чуть ли не лучшим цз в истории россии
14:30
Kairat Alimovich
да кому нужен этот латинос предпенсионного возраста за такие бабки? конечно свинтаку))
14:05
BATAMAN
Сами придумали, сами опровергли. 2 новости создали. гениально!
13:59
Gogy
Гарсию за 12 лямов продать можем, а Спартак может присоединиться к сделке, разве что Гарай окажется дороговат...
13:59
ELO16
Сараем или бахчисараем?
13:57