13:36 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" не интересуется Гараем

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По информации "СЭ", "Зенит" не интересуется защитником "Валенсии" Эсекиэлем Гараем. Около месяца назад кандидатура аргентинца была предложена агентом игрока Жоржем Мендешом "Зениту". Гарай, которому в этом году исполнится 31 год, не вписывается а концепцию клуба – в итоге от его услуг отказались.

 
24-летний олимпийский чемпион ЛУАН (слева) и 30-летний вице-чемпион мира Эсекиэль ГАРАЙ могут оказаться в "Спартаке".Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

Ранее портал Elgoldigital сообщил, что Гарай может вернуться в "Зенит"Руководство "Летучих мышей" не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован "Спартак", который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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bibik.i

Одного пенсионера Абрамович по старой дружбе в Зенит устроил, а этого за что - за то что из клуба в тёплую Испанию рвался выпрыгивая из бутс?

14:37

паоло росси

этот латинос за 1,5 года стал чуть ли не лучшим цз в истории россии

14:30

Kairat Alimovich

да кому нужен этот латинос предпенсионного возраста за такие бабки? конечно свинтаку))

14:05

BATAMAN

Сами придумали, сами опровергли. 2 новости создали. гениально!

13:59

Gogy

Гарсию за 12 лямов продать можем, а Спартак может присоединиться к сделке, разве что Гарай окажется дороговат...

13:59

ELO16

Сараем или бахчисараем?

13:57