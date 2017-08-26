"Зенит" не интересуется Барко

По информации "СЭ", полузащитник "Индепендьенте" Эсекиэль Барко не входит в сферу интересов "Зенита". Ранее в аргентинских СМИ появилась новость о том, что питерцы готовы выплатить за хавбека порядка 20 миллионов долларов. Однако по нашим данным, эта новость не соответствует действительности.

18-летний Барко выступает за главную команду "Индепендьенте" с 2016 года. Ранее в команду из Санкт-Петербурга перешел одноклубник Барко – Эмилиано Ригони. Кроме того, летом "Зенит" объявлял о подписании контрактов с четырьмя другими аргентинцами – полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером, нападающим Себастьяном Дриусси и защитником Эмануэлем Мамманой.