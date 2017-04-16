За что арбитр удалил игрока "Арсенала"?

На 37-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Локомотив" странное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, показавший вторую желтую карточку Федерико Расичу и удаливший его с поля. Минутой раньше нападающий тульской команды, находясь вне пределов площади ворот, попытался побороться за мяч, летевший в штрафную площадь железнодорожников.
Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.
Расич не бил соперника рукой. Форвард и вратарь гостей Гильерме, старавшийся поймать мяч, просто столкнулись в воздухе. Игрок "Арсенала" приземлился на ноги, а голкипер, потеряв равновесие, упал на газон. Судья усмотрел некий фол, по мнению Лапочкина, заслуживавший применения дисциплинарной санкции и вынес предупреждение. (Александр БОБРОВ)
Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.
Sher-Khan
А если серьезно, Расич тупо бегал и бил игроков Локо, пока его не удалили.
19:34
Sher-Khan
Тянут Локомотив, удаление липовое, пенальти липовый, гол третий из оффсайда! Да и первый надо было отменить, как то не по-советски Фернандеш ударил, нельзя так бить. Народ негодует!
19:32
geoserge
Нарушение во вратарской, где вратаря трогать нельзя. Даже пальцем. Журналисту надо правила ФИФА почитать
19:29
Ратислав
Вопрос поставлен немного не верно: не "за что", а "за сколько?"
19:03
BES39
Какая площадь ворот? Хоккейный журналист пишет про футбол. Во первых фол был на линии вратарской. Во вторых Расич локоток в бок выставлял. В третьих у Расичя несколько умышленных фолов подряд и желтая его не остудила. Все по делу.
19:02
Нубяшка
Burzew меньше
18:46
Vedi
Захотелось Лапочкину почему то , вот и придумал. Скажут - далеко стоял , не тот ракурс , старался , ошибся с кем не бывает .
18:37
alex-ls
Это же Лапочкин, он и у Кутепова фол увидел. Тут как бы фол есть, но это вроде не желтая
18:35
Burzew
судьи в этом году косячат через игру.. судить некому, нормальных судей 4-5 всего..
18:30
Дмит23
Бобров стал адекватным?
18:29
merniloskut
А пеналей сколько Лохо пробил, это разве не странность?
18:29
shpasic
как за что? Локо нужно в еврокубки втянуть, а то вдруг в финале кубка Урал упрётся. не зря же Сёмин истерику поднял по поводу даты финала.
18:26