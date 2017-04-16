18:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

За что арбитр удалил игрока "Арсенала"?

Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ. Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ. Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ. Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ. Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ. Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ. Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.
Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.
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На 37-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Арсенал""Локомотив" странное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, показавший вторую желтую карточку Федерико Расичу и удаливший его с поля. Минутой раньше нападающий тульской команды, находясь вне пределов площади ворот, попытался побороться за мяч, летевший в штрафную площадь железнодорожников.

Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.
Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.

Расич не бил соперника рукой. Форвард и вратарь гостей Гильерме, старавшийся поймать мяч, просто столкнулись в воздухе. Игрок "Арсенала" приземлился на ноги, а голкипер, потеряв равновесие, упал на газон. Судья усмотрел некий фол, по мнению Лапочкина, заслуживавший применения дисциплинарной санкции и вынес предупреждение. (Александр БОБРОВ)

Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.
Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.

Трансляция матча "Арсенал" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Sher-Khan

А если серьезно, Расич тупо бегал и бил игроков Локо, пока его не удалили.

19:34

Sher-Khan

Тянут Локомотив, удаление липовое, пенальти липовый, гол третий из оффсайда! Да и первый надо было отменить, как то не по-советски Фернандеш ударил, нельзя так бить. Народ негодует!

19:32

geoserge

Нарушение во вратарской, где вратаря трогать нельзя. Даже пальцем. Журналисту надо правила ФИФА почитать

19:29

Ратислав

Вопрос поставлен немного не верно: не "за что", а "за сколько?"

19:03

BES39

Какая площадь ворот? Хоккейный журналист пишет про футбол. Во первых фол был на линии вратарской. Во вторых Расич локоток в бок выставлял. В третьих у Расичя несколько умышленных фолов подряд и желтая его не остудила. Все по делу.

19:02

Нубяшка

Burzew меньше

18:46

Vedi

Захотелось Лапочкину почему то , вот и придумал. Скажут - далеко стоял , не тот ракурс , старался , ошибся с кем не бывает .

18:37

alex-ls

Это же Лапочкин, он и у Кутепова фол увидел. Тут как бы фол есть, но это вроде не желтая

18:35

Burzew

судьи в этом году косячат через игру.. судить некому, нормальных судей 4-5 всего..

18:30

Дмит23

Бобров стал адекватным?

18:29

merniloskut

А пеналей сколько Лохо пробил, это разве не странность?

18:29

shpasic

как за что? Локо нужно в еврокубки втянуть, а то вдруг в финале кубка Урал упрётся. не зря же Сёмин истерику поднял по поводу даты финала.

18:26

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