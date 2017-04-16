За что арбитр удалил игрока "Арсенала"?

На 37-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Локомотив" странное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, показавший вторую желтую карточку Федерико Расичу и удаливший его с поля. Минутой раньше нападающий тульской команды, находясь вне пределов площади ворот, попытался побороться за мяч, летевший в штрафную площадь железнодорожников.

Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.

Расич не бил соперника рукой. Форвард и вратарь гостей Гильерме, старавшийся поймать мяч, просто столкнулись в воздухе. Игрок "Арсенала" приземлился на ноги, а голкипер, потеряв равновесие, упал на газон. Судья усмотрел некий фол, по мнению Лапочкина, заслуживавший применения дисциплинарной санкции и вынес предупреждение. (Александр БОБРОВ)

Момент со столкновением Федерико РАСИЧА и ГИЛЬЕРМЕ.

Трансляция матча "Арсенал" - "Локомотив"