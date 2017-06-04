17:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "О своем будущем в "Локомотиве" не думаю. Меня больше волнует будущее клуба"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что не думает по поводу дальнейшей карьеры в клубе. Специалист вернулся на пост наставника "Локо" в конце августа 2016 года и выиграл с ним Кубок России.

- В понедельник состоится совет директоров "Локомотива". Чего от него ждете?

– Меня пригласили на заседание. Как раз сегодня возвращаюсь в Москву. Будем разговаривать. Обсуждать, в каком направлении клуб собирается двигаться дальше.

– Есть уверенность, что продолжите работу в "Локо"?

– Об этом не думаю. Меня больше волнует будущее "Локомотива", перспективы развития. Вот это, на мой взгляд, самое главное. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Семина

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