Юрий Семин: "Денисов в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что проблем с характером арендованного у "Динамо" полузащитника Игоря Денисова не будет, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Специалист заявил, что новичок команды пребывает в хорошем настроении, но его участие в предстоящей игре остается под вопросом.

– Состояние у Денисова хорошее, настроение замечательное, – сказал Семин. – Готов он сыграть или нет, сейчас не скажу. У нас есть четыре тренировки еще. Характер? Я не ссорюсь с игроками. У меня всегда с ними хорошие взаимоотношения. Денисов 90 минут играет на футбольном поле и в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо.