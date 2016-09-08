Юрий Семин: "Денисов в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что проблем с характером арендованного у "Динамо" полузащитника Игоря Денисова не будет, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Специалист заявил, что новичок команды пребывает в хорошем настроении, но его участие в предстоящей игре остается под вопросом.
– Состояние у Денисова хорошее, настроение замечательное, – сказал Семин. – Готов он сыграть или нет, сейчас не скажу. У нас есть четыре тренировки еще. Характер? Я не ссорюсь с игроками. У меня всегда с ними хорошие взаимоотношения. Денисов 90 минут играет на футбольном поле и в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо.
СереХа
А правда, что игроку из ФНЛ вы платите 3 млн. евро в год?
17:56
Блудный Свин
В СМЫСЛЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО? ТИПА МОЖЕТ И НЕ ИГРАТЬ?
17:45
Platinum1991
ЮРИЙ СЕМИН: "ДЕНИСОВ В МЕРУ КОРРЕКТЕН С КЛУБОМ??? Это пока! Вначале он ведёт себя осторожно, но со временем ВХОДИТ в скандальный РАЖ и его уже НЕ ОСТАНОВИТЬ! Только ОТЧИСЛЕНИЕ помогает от него избавиться! Так было в Зените, так было в Анжи, так было в Динамо. А в Локомотиве от может ОТМОЧИТЬ свой скандальный ФИРМЕННЫЙ номер! Денисов - НЕИСПРАВИМЫЙ скандалист!!!
17:38