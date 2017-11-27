Юрий Семин: "Денисов получил травму, штрафной должен был быть в другую сторону"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что матч против "СКА-Хабаровск" (2:1) в 18-м туре чемпионата России получился сложным, так как соперник хорошо оборонялся. Он также добавил, что полузащитник Игорь Денисов получил повреждение во встрече.

– Во-первых, это очень важная игра. Во-вторых, мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперед, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Матч получился очень сложным, так как соперник хорошо оборонялся. И мы много комбинировали, много играли в короткие и средние пасы, причем очень быстро. Допустили одну ошибку, когда СКА сравнял счет. Нам было очень сложно забить второй мяч, но в концовке мы смогли это сделать.

Не был согласен с решением судьи в эпизоде с Денисовым по той простой причине, что он был первым на мяче. Штрафной должен был быть в другую сторону. Тем более я рядом находился. Денисов еще травму получил в этом эпизоде.

На поле должны были выйти много игроков из раздевалки – и Ротенберг, и Лысов, но ближе всех оказался Баринов, поэтому и выпустили его.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"