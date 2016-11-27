Виталий Шашков: "Крылья Советов" хотят играть со "Спартаком" в Самаре"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" из Самары (1 декабря). Он отметил, что клуб не собирается играть встречу в Москве, а хочет провести ее в Самаре.

– Неделю назад общался с генеральным директором "Спартака" Сергеем Родионовым по поводу переноса матча из Самары. Сказал, что будем действовать по регламенту, – отметил Шашков. – Мы не согласны переезжать из Самары, хотим играть дома.

– Обещают минус 19 градусов на момент стартового свистка.

– В любом случае, в Москву играть не поедем. Резервная арена у нас в Саранске.

– Допускаете, что РФПЛ может перенести матч на весну?

– Лига будет в соответствии с регламентом. Мы – тоже. "Крылья Советов" играют в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары. (Сергей АСТАХОВ)

Наиль Измайлов: "Спартак" обсуждает вопрос переноса матча с "Крыльями Советов"