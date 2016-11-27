Виталий Шашков: "Крылья Советов" хотят играть со "Спартаком" в Самаре"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" из Самары (1 декабря). Он отметил, что клуб не собирается играть встречу в Москве, а хочет провести ее в Самаре.
– Неделю назад общался с генеральным директором "Спартака" Сергеем Родионовым по поводу переноса матча из Самары. Сказал, что будем действовать по регламенту, – отметил Шашков. – Мы не согласны переезжать из Самары, хотим играть дома.
– Обещают минус 19 градусов на момент стартового свистка.
– В любом случае, в Москву играть не поедем. Резервная арена у нас в Саранске.
– Допускаете, что РФПЛ может перенести матч на весну?
– Лига будет в соответствии с регламентом. Мы – тоже. "Крылья Советов" играют в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары. (Сергей АСТАХОВ)
Наиль Измайлов: "Спартак" обсуждает вопрос переноса матча с "Крыльями Советов"
Антиконь .
Это Спартак - значит перенос невозможен!!! Это только конягам с паровозами можно матчи переносить!!!
17:06
Птицuk
Для кого играли сегодня в Самаре? Для 30 человек? Пустые трибуны - потому что дураков нет в такую погоду леденеть на холоде! Вдобавок снег валил стеной. И это не при минус 19, а гораздо теплее! Самарцы будут скотами, если будут настаивать в таких условиях проводить игру. Лучше всего было бы играть на юге, в Саранске в это время вряд ли будет теплее. Но тогда кому-то надо платить за аренду стадиона, обычно платят хозяева. Грязнули уже конечно пообещали самарцам "помочь финансово", если те отберут очки у Спартака или хотя бы поспособствуют растратить силы или получить травмы перед Рубином.
17:05
Chibisov
А чем спартак лучше томи?Или то что это спартак и москва дает какие то преференции?Или календарь только сегодня спартачи узнали?
17:00
Exsorsist
Footbaler Вот выйди в -19 гр. на футбольное поле и побегай! Пока ...йца не зазвенят, а потом еще 45 мин.
16:56
brezhnev.vasia
в Самаре при любой погоде,либо весной
16:54
Footbaler
уткнитесь упыри!!!! кто составлял календарь!?!? тем привет. а так нужно играть в самаре при любой погоде.
16:53
zhenka20021981
Для болельщиков, клоун. Сколько придут в минус 19, а те кто придет получат удовольствие от игры??? Думать надо когда говоришь.
16:48
Халзан
В чем проблема? Переноси на весну и играй в той же Самаре а то какая забота о болельщиках сидеть на трибуне в минус 19! Только вот сей Шашков не о болелах печется а о том что наверняка питерские их простемулируют а антифутбольных условиях и нужного результата удастся добиться!
16:47
Markao.
Вот выходи сам в минус 19 и бегай,не хочет он.Меняйтесь кругами или переносите на весну.
16:45