16:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Шашков: "Крылья Советов" хотят играть со "Спартаком" в Самаре"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" из Самары (1 декабря). Он отметил, что клуб не собирается играть встречу в Москве, а хочет провести ее в Самаре.

 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Томь" - 3:0. Радость автора первого гола Сергея КОРНИЛЕНКО (в центре)."Крылья" - "Томь": самый снежный матч чемпионата

– Неделю назад общался с генеральным директором "Спартака" Сергеем Родионовым по поводу переноса матча из Самары. Сказал, что будем действовать по регламенту, – отметил Шашков. – Мы не согласны переезжать из Самары, хотим играть дома.

– Обещают минус 19 градусов на момент стартового свистка.

– В любом случае, в Москву играть не поедем. Резервная арена у нас в Саранске.

– Допускаете, что РФПЛ может перенести матч на весну?

– Лига будет в соответствии с регламентом. Мы – тоже. "Крылья Советов" играют в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары. (Сергей АСТАХОВ)

Наиль Измайлов: "Спартак" обсуждает вопрос переноса матча с "Крыльями Советов"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Антиконь .

Это Спартак - значит перенос невозможен!!! Это только конягам с паровозами можно матчи переносить!!!

17:06

Птицuk

Для кого играли сегодня в Самаре? Для 30 человек? Пустые трибуны - потому что дураков нет в такую погоду леденеть на холоде! Вдобавок снег валил стеной. И это не при минус 19, а гораздо теплее! Самарцы будут скотами, если будут настаивать в таких условиях проводить игру. Лучше всего было бы играть на юге, в Саранске в это время вряд ли будет теплее. Но тогда кому-то надо платить за аренду стадиона, обычно платят хозяева. Грязнули уже конечно пообещали самарцам "помочь финансово", если те отберут очки у Спартака или хотя бы поспособствуют растратить силы или получить травмы перед Рубином.

17:05

Chibisov

А чем спартак лучше томи?Или то что это спартак и москва дает какие то преференции?Или календарь только сегодня спартачи узнали?

17:00

Exsorsist

Footbaler Вот выйди в -19 гр. на футбольное поле и побегай! Пока ...йца не зазвенят, а потом еще 45 мин.

16:56

brezhnev.vasia

в Самаре при любой погоде,либо весной

16:54

Footbaler

уткнитесь упыри!!!! кто составлял календарь!?!? тем привет. а так нужно играть в самаре при любой погоде.

16:53

zhenka20021981

Для болельщиков, клоун. Сколько придут в минус 19, а те кто придет получат удовольствие от игры??? Думать надо когда говоришь.

16:48

Халзан

В чем проблема? Переноси на весну и играй в той же Самаре а то какая забота о болельщиках сидеть на трибуне в минус 19! Только вот сей Шашков не о болелах печется а о том что наверняка питерские их простемулируют а антифутбольных условиях и нужного результата удастся добиться!

16:47

Markao.

Вот выходи сам в минус 19 и бегай,не хочет он.Меняйтесь кругами или переносите на весну.

16:45

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Материалы других СМИ