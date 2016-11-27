Наиль Измайлов: "Спартак" обсуждает вопрос переноса матча с "Крыльями Советов"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал "СЭ", что клуб ведет переговоры с "Крыльями Советов" и РФПЛ о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России из Самары.

Отметим, что встреча должна состояться 1 декабря в 19.00 по самарскому времени. На момент стартового свистка в городе ожидается минус 19 градусов по Цельсию.

- Обсуждаем с "Крыльями Советов" и РФПЛ возможный перенос матча из Самары, - сказал Измайлов. - Завтра, вполне возможно, что-то прояснится. В таких погодных условиях играть будет тяжело.

- Допускаете, что матч может быть перенесен в Саранск, где у "Крыльев" резервный стадион, или договоритесь о проведении встречи в Москве? Быть может, и вовсе на весну?

- Пока говорить об этом рано. Нужно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. (Сергей АСТАХОВ)

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