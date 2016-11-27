16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Спартак" обсуждает вопрос переноса матча с "Крыльями Советов"

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал "СЭ", что клуб ведет переговоры с "Крыльями Советов" и РФПЛ о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России из Самары.

 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Томь" - 3:0. Радость автора первого гола Сергея КОРНИЛЕНКО (в центре)."Крылья" - "Томь": самый снежный матч чемпионата

Отметим, что встреча должна состояться 1 декабря в 19.00 по самарскому времени. На момент стартового свистка в городе ожидается минус 19 градусов по Цельсию.

- Обсуждаем с "Крыльями Советов" и РФПЛ возможный перенос матча из Самары, - сказал Измайлов. - Завтра, вполне возможно, что-то прояснится. В таких погодных условиях играть будет тяжело.

- Допускаете, что матч может быть перенесен в Саранск, где у "Крыльев" резервный стадион, или договоритесь о проведении встречи в Москве? Быть может, и вовсе на весну?

- Пока говорить об этом рано. Нужно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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and0508

Не плачьте ..опять начали ныть как этот Спартак достал

17:06

Chibisov

Последние года три в начале декабря в самаре температура около минус 15,руководство спартака о чем думало когда обсуждался календарь?Или надеялось,что там лето до января стоять будет?)

17:05

FINIX

Надо перенести матч в Крым! И погода нормальная и патриотично.

16:55

Komendant1

-14 будет.Нормально, играть можно. В варежках и шапках.

16:48

bvp

За что боролись. Осень-весна в действии. Надо играть, может будет не -19, а всего -15.

16:38

Антиконь .

И конягам С Арсеналом перенесли матч в Москву!!!

16:37

Халзан

Ни Крылья ни Спартак ни в каких кубках ни играют так что на весну можно безболезненно переносить!

16:35

Brother Beyond

Нубяшка, а если Локомотиву можно, то почему нельзя Спартаку?

16:30

Нубяшка

вот если перенесут в москву вот это будет цирк

16:20

Русский

Если матч не перенесут и реально при минус 19 начнут играть - это будет полный цирк...

16:18

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