Наиль Измайлов: "Спартак" обсуждает вопрос переноса матча с "Крыльями Советов"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал "СЭ", что клуб ведет переговоры с "Крыльями Советов" и РФПЛ о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России из Самары.
Отметим, что встреча должна состояться 1 декабря в 19.00 по самарскому времени. На момент стартового свистка в городе ожидается минус 19 градусов по Цельсию.
- Обсуждаем с "Крыльями Советов" и РФПЛ возможный перенос матча из Самары, - сказал Измайлов. - Завтра, вполне возможно, что-то прояснится. В таких погодных условиях играть будет тяжело.
- Допускаете, что матч может быть перенесен в Саранск, где у "Крыльев" резервный стадион, или договоритесь о проведении встречи в Москве? Быть может, и вовсе на весну?
- Пока говорить об этом рано. Нужно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. (Сергей АСТАХОВ)
Виталий Шашков: "Крылья Советов" хотят играть со "Спартаком" в Самаре"
and0508
Не плачьте ..опять начали ныть как этот Спартак достал
17:06
Chibisov
Последние года три в начале декабря в самаре температура около минус 15,руководство спартака о чем думало когда обсуждался календарь?Или надеялось,что там лето до января стоять будет?)
17:05
FINIX
Надо перенести матч в Крым! И погода нормальная и патриотично.
16:55
Komendant1
-14 будет.Нормально, играть можно. В варежках и шапках.
16:48
bvp
За что боролись. Осень-весна в действии. Надо играть, может будет не -19, а всего -15.
16:38
Антиконь .
И конягам С Арсеналом перенесли матч в Москву!!!
16:37
Халзан
Ни Крылья ни Спартак ни в каких кубках ни играют так что на весну можно безболезненно переносить!
16:35
Brother Beyond
Нубяшка, а если Локомотиву можно, то почему нельзя Спартаку?
16:30
Нубяшка
вот если перенесут в москву вот это будет цирк
16:20
Русский
Если матч не перенесут и реально при минус 19 начнут играть - это будет полный цирк...
16:18