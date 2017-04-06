Виталий Мутко: "Сокращения числа участников чемпионата РФПЛ не предполагается"

Вице– премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что сокращения состава участников РФПЛ не предполагается. Стратегия развития футбола в Российской федерации до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС, которая пройдет в Москве в субботу. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что рассматривается возможность сокращения числа участников лиги.

– Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена, – приводит ТАСС слова Мутко. – По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, "Стратегия-2030" предусматривает, что после чемпионата мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение числа участников РФПЛ до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности клубов.

Сергей Прядкин: "Сокращение до 14 клубов – не самоцель, а механизм оздоровления"