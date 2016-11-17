Виталий Дьяков: "Пока я в "Томи", не пришло ни одной смс о зарплате"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков рассказал о финансовых проблемах в клубе из Томска. Футболист отметил, что руководство команды не выполняет своих обязанностей.

– Пока я в Томске, не пришло ни одной смс о зарплате – только оповещения о списании средств и реклама о кредитах, – цитирует Sportbox Дьякова. – Понятно, что задержки по зарплате не только здесь, но и во многих других командах, которые финансируются за счет государства, но хочется уже от слов перейти к действиям. Пока живем одними обещаниями, что все наладится. Но руководство "Томи", к сожалению, своих прямых обязанностей не выполняет.

– Кто-то сейчас прочитает и скажет: вы и так миллионеры и даже не почувствуете, если вам пару раз не придет зарплата.

– Скажу по себе: сколько бы ты ни зарабатывал, всегда стремишься к большему. Вот в дубле "Локомотива" я получал восемь тысяч рублей. Это были первые деньги – мне даже казалось, что это много. Когда стало 20 тысяч, подумал: "Ничего себе! Вот начну зарабатывать 200 тысяч, будет вообще супер". Но потребности ведь тоже растут: когда ездишь на метро, думаешь о простенькой машине, потом – о "Мерседесе". Когда живешь в однушке, хочешь купить трехкомнатную квартиру. Поэтому, если кто-то думает, что футболисты и так до фига получают, поэтому все переживут, то они неправы. Думаю, что любому человеку будет неприятно, если на протяжении нескольких месяцев он будет ходить на работу, но не будет получать за это деньги.