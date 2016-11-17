Виталий Дьяков: "Пока я в "Томи", не пришло ни одной смс о зарплате"

Защитник "Томи" Виталий Дьяков рассказал о финансовых проблемах в клубе из Томска. Футболист отметил, что руководство команды не выполняет своих обязанностей.
– Пока я в Томске, не пришло ни одной смс о зарплате – только оповещения о списании средств и реклама о кредитах, – цитирует Sportbox Дьякова. – Понятно, что задержки по зарплате не только здесь, но и во многих других командах, которые финансируются за счет государства, но хочется уже от слов перейти к действиям. Пока живем одними обещаниями, что все наладится. Но руководство "Томи", к сожалению, своих прямых обязанностей не выполняет.
– Кто-то сейчас прочитает и скажет: вы и так миллионеры и даже не почувствуете, если вам пару раз не придет зарплата.
– Скажу по себе: сколько бы ты ни зарабатывал, всегда стремишься к большему. Вот в дубле "Локомотива" я получал восемь тысяч рублей. Это были первые деньги – мне даже казалось, что это много. Когда стало 20 тысяч, подумал: "Ничего себе! Вот начну зарабатывать 200 тысяч, будет вообще супер". Но потребности ведь тоже растут: когда ездишь на метро, думаешь о простенькой машине, потом – о "Мерседесе". Когда живешь в однушке, хочешь купить трехкомнатную квартиру. Поэтому, если кто-то думает, что футболисты и так до фига получают, поэтому все переживут, то они неправы. Думаю, что любому человеку будет неприятно, если на протяжении нескольких месяцев он будет ходить на работу, но не будет получать за это деньги.
Дополнительная информация
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI691245_Vitalij_Djakov_Rukovodstvo_Tomi_k_sozhaleniju_svoih_pramyh_obazannostej_ne_vypolnajet
wedes
Дьяков не хочет продавать мерседес? Не понимаю, как футболисты, играющие в командах-аутсайдерах, хотят жить на широкую ногу. Зарплата их соответствует результатам.
12:41
wowaizrostowa73
Вот ведь как всё обернулось: уходил в супер клуб Динамо из тонущего Ростова,... сейчас наверняка жалеет об этом...
12:06
merniloskut
Зенит тоже от государства бабло получает, но почему-то без задержек!
11:52
psevdonim777
Если подключит мобильный банк, то начнут платить?
11:47
Arsenalll
Дурик, перестань экономить 30 рублей, подключи мобильный банк
11:40
shpasic
а мог бы в ЛЧ играть.
11:38