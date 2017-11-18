Виктор Гончаренко: "Возможно, Алексей Березуцкий выйдет уже в следующей игре"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (4:2) сообщил, что защитник Алексей Березуцкий, получивший травму, может выйти на поле уже в следующей игре.

Березуцкий получил травму на 19-й минуте. Сотрудники медицинского штаба армейцев унесли защитника на носилках. Вместо него вышел Георгий Миланов.

– Он подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Если учесть бойцовские качества Лехи, вполне возможно, он выйдет уже в следующей игре.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА