14:27 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Возможно, Алексей Березуцкий выйдет уже в следующей игре"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (4:2) сообщил, что защитник Алексей Березуцкий, получивший травму, может выйти на поле уже в следующей игре.

Березуцкий получил травму на 19-й минуте. Сотрудники медицинского штаба армейцев унесли защитника на носилках. Вместо него вышел Георгий Миланов.

– Он подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Если учесть бойцовские качества Лехи, вполне возможно, он выйдет уже в следующей игре.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mark Krass

Здоровья Лехе!

14:45