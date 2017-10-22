Виктор Гончаренко: "ЦСКА должен быть реабилитироваться перед болельщиками, которые столько раз заполняли стадион"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что матч 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) получился отличным по накалу. Он также добавил, что армейцам было важно реабилитироваться перед болельщиками, которые много раз заполняли стадион в то время как красно-синие показывали неудачную игру.

– Получилась хорошая игра, которая понравится болельщикам. Нам важно было после "Базеля" улучшить качество футбола и движения. И то, и другое сделать удалось, – сказал Гончаренко. – В какой-то мере мы должны были реабилитироваться перед нашими болельщиками, которые столько раз заполняли стадион, а мы неудачно играли... Сегодня, может, не хватало остроты у обеих команд – сыграть поярче могли как мы, так и "Зенит", но по накалу вышел отличный матч. Единственное что – многовато необоснованных желтых карточек. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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