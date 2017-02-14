13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Руководство ничего не сообщало мне о должности спортивного директора"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков отметил, что ему ничего неизвестно о возможности совмещения постов. Ранее появилась информация, что Петраков может также занять должность спортивного директора клуба.

– Валерий Юрьевич, появилась информация о том, что вы, помимо должности главного тренера, можете так же занять должность спортивного директора "Томи", так ли это на самом деле?

– Мне никто об этом не говорил.

– То есть, пока все остаются на своих местах?

– Да. Игорь Владимирович Кудряшов (действующий спортивный директор "Томи". – Прим. "СЭ") сейчас находится в отпуске. Руководство мне ничего не говорило о подобных полномочиях. (Любовь КОНЯЕВА)

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