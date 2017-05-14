Валерий Петраков: "Люди, называющие "Томь" пионерским отрядом, не разбираются в футболе"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 28-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) отметил, что команде не хватало эмоций и нападающего в минувшей встрече. Также специалист остался недоволен работой комментаторов на матче "Крылья Советов" – "Зенит" (1:3), которые по ходу встречи обсудили и томичей.

– Сегодня нам не хватило эмоций, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Нам тяжело играть без нападающего, мы не цеплялись за мяч и не лучшим образом выходили из обороны.

Я бы хотел сказать о другом: комментаторы недавно назвали "Томь" пионерским отрядом под моим руководством. Нужно уметь разбираться в футболе. То, как выглядела команда в марте и сейчас, – это две большие разницы. Разбирающемуся в футболе человеку это понятно. Нужно адекватно относиться к команде и достойно себя вести, а не освещать свои мысли и домыслы на всю страну. Обращаю на это внимание Погорелова и Савина.

Трансляция матча "Томь" - "Терек"